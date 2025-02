Montenegro felicita Macron pelo trabalho para que haja paz "com a Ucrânia e com a Europa"

Luís Montenegro falava na cerimónia de passagem de testemunho de Portugal para França da conferência das Nações Unidas sobre oceanos, em que participou o Presidente francês, Emmanuel Macron, que realiza entre hoje e sexta-feira uma visita de Estado a Portugal, a primeira dos últimos 26 anos.

"Quero nesta ocasião congratular o Presidente Emmanuel Macron pela sua postura e pelo trabalho que tem evidenciado precisamente para, no contexto internacional, dar passos positivos para que possamos ter um processo de paz na Ucrânia, com a Ucrânia e com a Europa", afirmou.

A visita de Estado a Portugal acontece depois de Macron se ter encontrado, na segunda-feira, com o presidente norte-americano, Donald Trump, em Washington, no dia do terceiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia e foi a principal questão abordada.

Emmanuel Macron foi o primeiro líder da União Europeia a visitar os Estados Unidos da América desde a tomada de posse de Trump, numa altura em que Washington e Moscovo iniciaram negociações preliminares para um cessar-fogo na Ucrânia e um eventual acordo de paz, em reuniões que excluíram a União Europeia e o país invadido.

Na próxima semana, a 06 de marco, vai realizar-se um Conselho Europeu extraordinário para preparar as decisões da União Europeia sobre a Ucrânia e segurança.