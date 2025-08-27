Montenegro hoje no Parlamento para debater coordenação do combate aos fogos
Foto: Pedro A. Pina - RTP
O primeiro-ministro Luís Montenegro participa esta quarta-feira num debate na Comissão Permanente da Assembleia da República sobre a coordenação do combate aos incêndios, após críticas unânimes da oposição.
A oposição acusa o Governo de falhas na prevenção, de não acionar o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e de não decretar o estado de calamidade.
Montenegro reconheceu que pode ter gerado uma perceção de afastamento, embora a considere injusta e apresentou um plano florestal até 2050. Ainda assim, partidos como Chega, Bloco de Esquerda e JPP propõem uma Comissão de Inquérito Parlamentar, enquanto o PS defende uma comissão técnica independente.
Desde julho, Portugal continental tem sido afetado por incêndios rurais de grande dimensão, sobretudo nas regiões Norte e Centro.
Os fogos causaram quatro mortos, incluindo um bombeiro, vários feridos graves e destruição de habitações, explorações agrícolas e áreas florestais.