Foto: Antena 1

Já depois de assumir o cargo de primeiro-ministro, Luís Montenegro inaugurou um hotel de um grupo económico que é cliente da Spinumviva. O grupo Beetsteel é um dos clientes da empresa familiar de Montenegro, agora conhecidos através da nova declaração de registo de interesses, que o chefe do Governo enviou à Entidade para a Transparência, no último dia do prazo.