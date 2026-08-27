Montenegro mantém confiança em Luís Neves

O primeiro-ministro voltou a reafirmar esta quinta-feira a confiança no ministro da Administração Interna.









Além do ministro da Administração Interna, Montenegro visitou o Aeroporto de Lisboa na companhia de Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e da Habitação e de Miguel Castro Almeida, tutelar das pastas da Economia e da Coesão Territorial. A visita não foi divulgada publicamente e o primeiro-ministro fez-se acompanhar apenas da Agência Lusa.





A deslocação ao aeroporto serviu para averiguar os procedimentos naquela infraestrutura, tendo em conta a segurança nas fronteiras e a qualidade do serviço para quem visita o país.





rejeitar qualquer alteração à Segurança Social nesta legislatura, admitindo debater o assunto na próxima.



O primeiro-ministro criticou, a propósito, o que classificou como falsidade e demagogia da oposição sobre o assunto, pedindo responsabilidade.

Na mesma ocasião, Luís Montenegro voltou anesta legislatura, admitindoO primeiro-ministro criticou, a propósito, o que classificou como

Luís Montenegro enalteceu o trabalho deque está a ser desempenhado por Luís Neves.