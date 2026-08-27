País
Montenegro mantém confiança em Luís Neves
O primeiro-ministro defendeu o ministro da Administração Interna e diz que Luís Neves está a fazer um trabalho de "elevadíssima qualidade e competência."
O primeiro-ministro voltou a reafirmar esta quinta-feira a confiança no ministro da Administração Interna.
Além do ministro da Administração Interna, Montenegro visitou o Aeroporto de Lisboa na companhia de Miguel Pinto Luz, ministro das Infraestruturas e da Habitação e de Miguel Castro Almeida, tutelar das pastas da Economia e da Coesão Territorial. A visita não foi divulgada publicamente e o primeiro-ministro fez-se acompanhar apenas da Agência Lusa.
A deslocação ao aeroporto serviu para averiguar os procedimentos naquela infraestrutura, tendo em conta a segurança nas fronteiras e a qualidade do serviço para quem visita o país.
Na mesma ocasião, Luís Montenegro voltou a rejeitar qualquer alteração à Segurança Social nesta legislatura, admitindo debater o assunto na próxima.
O primeiro-ministro criticou, a propósito, o que classificou como falsidade e demagogia da oposição sobre o assunto, pedindo responsabilidade.
O primeiro-ministro criticou, a propósito, o que classificou como falsidade e demagogia da oposição sobre o assunto, pedindo responsabilidade.
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