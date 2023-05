Montenegro nega falta de declaração de património ao Tribunal Constitucional

Luís Montenegro nega a falta de declaração ao Tribunal Constitucional sobre o valor de uma nova casa com 6 pisos. O jornal Expresso diz que o líder do PSD não declarou este património nos documentos entregues até 2022. O presidente do PSD garante que cumpriu sempre todas as obrigações declarativas de natureza patrimonial, nos termos previstos na lei.