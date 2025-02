"Montenegro tem dupla-face. Para propaganda fala aos jornalistas, mas foge das perguntas incómodas"

O secretário-geral do PS volta a reafirmar que não ficou satisfeito com as respostas do primeiro-ministro no Parlamento sobre as dúvidas levantadas quanto ao envolvimento do chefe de governo numa empresa imobiliária.





“O senhor primeiro-ministro desapareceu da frente dos jornalistas. É dupla-face. Quer aparecer para anunciar propaganda, mas quando é para se sujeitar a perguntas difíceis, incomodas, quiçá desagradáveis, não aparece.”Palavras de Pedro Nuno Santos, na Madeira, durante o encerramento do congresso do PS regional, onde discursou também, Paulo Cafofo o líder do maior partido da oposição na Madeira, a um mês das eleições legislativas regionais antecipadas.Cafofo disse acreditar que a 23 de março vai começar um novo tempo político na Madeira.