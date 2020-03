Monumento Nacional em Abrantes com sinais de degradação

Foto: Paula Véran /Antena 1

No centro histórico da cidade de Abrantes, a Igreja de São João Baptista, classificada monumento Nacional, apresenta sinais evidentes de degradação.. Para já a autarquia e a paróquia garantem que não há risco para a segurança de quem utiliza a igreja que mantém as portas abertas ao público. As obras são caras e só poderão avançar com a ajuda de fundos comunitários . Reportagem de Paula Véran