Moradores de São Vicente, Arroios e Casal Vistoso exigem reabertura das piscinas

Em causa está o encerramento de três piscinas que servem a população local nesta zona da cidade.





As piscinas de São Vicente e de Arroios são da competência das respetivas Juntas de Freguesia. Já a piscina do Casal Vistoso é municipal, da competência da Câmara Municipal de Lisboa.

Os moradores queixam-se de que não têm a informação de qualquer previsão de abertura, nem previsão de quando (e se) vão iniciar as obras.





A Antena 1 deslocou-se à Piscina Municipal de São Vicente, uma das piscinas encerradas a poucas horas do início desta manifestação. A manifestação desta tarde está prevista para o Largo da Graça.





Pede-se uma resposta sobre a reabertura das piscinas, que a situação seja resolvida em breve e que as obras arranquem.A Antena 1 pediu esclarecimentos à Junta de freguesia de São Vicente que justifica o encerramento da piscina com a falta de segurança dos utilizadores. Durante uma vistoria foram detetados danos, principalmente na área da cobertura dos balneários. A Junta diz que a Piscina de São Vicente não deve reabrir antes do final do ano.Quanto à Junta de freguesia de Arroios diz que a sua piscina foi encerrada devido a problemas estruturais, que colocam em perigo os utilizadores. Mas que não é possível ainda avançar com uma data para as obras e a reabertura.Já a piscina no Complexo Desportivo Municipal do Casal Vistoso, essa é uma piscina municipal, da competência da Câmara de Lisboa que esclarece que vão avançar obras em outubro para corrigir problemas nas redes de águas quentes e frias do pavilhão e da piscina, estando prevista a reabertura no segundo trimestre do próximo ano.