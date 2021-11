Moradores do centro histórico de Santarém alertam para "praga" de pombos

Direitos Reservados

Associação de Moradores do Centro Histórico de Santarém alerta para o que é descrito como uma praga que está a afetar património e constitui um risco para a saúde pública. No local existem mais de mil pombos, que aproveitam os edifícios degradados, como abrigo e local de nidificação.