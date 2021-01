Moradores do Prédio Coutinho entregam chaves após recusa de providência cautelar

Foto: Maria Cerqueira - RTP

Os moradores que ainda resistem no Prédio Coutinho, em Viana do Castelo, admitem ter de entregar as chaves.

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga recusou a providência cautelar pedida pelos últimos 11 moradores e aceitou o corte da água e da eletricidade ao prédio.



Os moradores aceitam sair, mas não desistem da contestação à demolição do prédio.



O edifício que a sociedade VianaPolis tenta demolir há 21 anos está localizado no centro de Viana do Castelo. Os moradores pedem agora dois meses para abandonarem o edifício.



Jornalista Ana Gonçalves.