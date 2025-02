Moradores "em choque" com escolhas de Videovigilância no Cais do Sodré

Ouvidos pela Antena 1Contactada pela Antena 1: "as 30 câmaras previstas para a área do Cais do Sodré foram instaladas nos locais definidos e considerados pela PSP (exemplos: Praça Duque da Terceira, Avenida 24 de Julho, Cais das Pombas, zonas fronteiras às estações de transportes da CP, Metropolitano de Lisboa e Transtejo Soflusa, Jardim de Roque Gameiro). É à PSP e ao Ministério da Administração Interna que compete fazer ajustes. Estas são, naturalmente, as entidades competentes em termos de avaliação de riscos de segurança".





Numa resposta escrita a Câmara Municipal de Lisboa, acrescenta: "podemos revelar que o presidente Carlos Moedas já pediu formalmente ao Ministério da Administração Interna que se possa avaliar a alteração de prioridades ao plano definido no ano de 2018 e que se possa implementar um sistema de videoproteção em Arroios, São Domingos de Benfica, Martim Moniz, Avenida da Liberdade e outras ruas no Cais do Sodré (Rua dos Remolares, Travessa dos Remolares e Praça de São Paulo)".