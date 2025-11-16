Morreram dois homens baleados no Montijo

Os dois homens que foram hoje baleados num restaurante no Montijo, no distrito de Setúbal, morreram.

"As duas vítimas foram transportadas para o hospital do Barreiro e já foi dentro da unidade hospitalar que foram declarados os óbitos", especificou a fonte, citada pela Lusa.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal disse à agência Lusa que o alerta para a ocorrência foi dado às 19h55, encontrando-se as vítimas "em paragem cardiorrespiratória" e a ser alvo de "manobras de suporte avançado de vida".

Por volta das 20h45, a mesma fonte da Proteção Civil indicou que as duas vítimas estavam "a ser transportadas para o Hospital do Barreiro", com o acompanhamento "das viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro e de Loures".

Contactada também pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR revelou que as duas pessoas baleadas "são dois homens, que são familiares", enquanto o suspeito dos disparos com a arma de fogo "é também um homem, que terá um relacionamento de trabalho com as vítimas".

C/Lusa