A central sindical recorda, em comunicado, o "destacado papel na defesa da segurança social pública" e a luta pela valorização do trabalho e dos trabalhadores.



O velório de Maria do Carmo Tavares é na casa mortuária da Igreja de S. Francisco de Assis, em Lisboa, a partir das cinco da tarde.



O funeral realiza-se amanhã no Cemitério do Alto de S. João.