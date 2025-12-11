País
Morreu a atriz Glória de Matos aos 89 anos
A atriz Glória de Matos morreu, esta quinta-feira, aos 89 anos. A artista foi vítima de insuficiência cardíaca.
Em nota divulgada, a família adianta que "o corpo estará em câmara ardente na Igreja de S. João de Deus, em Lisboa, sábado entre as 18h e as 22h, e domingo entre as 12h e as 15h30, hora em que decorrerá uma missa de corpo presente, seguindo depois para o Cemitério do Alto de S. João".
A notícia foi confirmada por uma sobrinha da artista e posteriormente comunicada pela família.
Glória de Matos iniciou a carreira em 1954, integrando o Grupo de Teatro da Casa da Comédia, projeto de que viria também a fazer parte da direção. Foi uma figura marcante das artes cénicas portuguesas, com uma carreira de mais de seis décadas que atravessou teatro, televisão e cinema.
Casada durante vários anos com o locutor e apresentador Henrique Mendes, a atriz destacou-se não apenas pela sua versatilidade artística, mas também pelo trabalho académico. Foi professora na Escola de Teatro do Conservatório Nacional, na Escola Superior de Teatro e Cinema e na Universidade Aberta, contribuindo para a formação de várias gerações de profissionais.
Para além do percurso artístico e pedagógico, desempenhou ainda funções públicas, como membro da Alta Autoridade para a Comunicação Social e assessora da Secretaria de Estado da Cultura e do Instituto de Artes Cénicas.
Glória de Matos deixa uma marca profunda na cultura portuguesa, lembrada pela dedicação, talento e influência no panorama teatral nacional.
