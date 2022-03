Morreu agente da PSP agredido à porta de discoteca em Lisboa

A RTP apurou que os fuzileiros alegadamente envolvidos nesta rixa já foram ouvidos pela Marinha. Rejeitam ter pontapeado o jovem e apontam os elementos da PSP como parte envolvida no conflito.



"Ética e deveres militares"

A investigação aos acontecimentos do passado sábado está a cargo da Polícia Judiciária.



Presidente lamenta morte de agente

"Profunda tristeza e consternação"

"Que a morte deste agente da PSP, que todos lamentamos, não seja uma morte em vão, que represente a mudança das políticas de segurança em matéria de noite, no que diz respeito à via pública na qual todos os cidadãos se deveriam sentir em segurança, um dever básico da democracia. A segurança não existe porque o Estado não quer", reagiu a Associação de Discotecas Nacional.

c/ Lusa

Em nota divulgada no domingo, a Armada referiu que, na véspera,Os dois militares receberam ordens para se apresentarem na respetiva unidade para "responder a um inquérito interno", encontrando-se "à disposição das autoridades policiais para as devidas investigações".A Marinha Portuguesa enfatizou ainda que se "encontra disponível para cooperar no que for necessário, com vista ao apuramento de todos os factos", sublinhandoA Presidência da República publicou entretanto um comunicado a lamentar "o falecimento do agente da PSP Fábio Guerra"., lê-se na nota publicada no portal da Presidência "O agente Fábio Guerra será recordado pela sua abnegação, coragem e dedicação ao serviço do próximo e da segurança pública", acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa, para depois endereçarEm comunicado divulgado no sábado, a PSP referia que o incidente havia ocorrido na madrugada desse dia, pelas 6h30, "no exterior de um estabelecimento de diversão noturna, na Avenida 24 de Julho", tendo sido precipitado por agressões mútuas entre diferentes cidadãos.Durante a ação policial, um dos agentes foi "empurrado e caiu ao chão, onde continuou a ser agredido com diversos pontapés, enquanto os restantes polícias continuavam também a defender-se das agressões"."Neste momento de grande dor, quero transmitir à família do agente Fábio Guerra, em meu nome e em representação do Ministério da Administração Interna e do Governo, o sentimento de solidariedade e de genuína condolência face à tragédia que se abateu sobre o seu ente querido. Este é o momento de apaziguarmos a alma e de garantirmos ao Fábio um funeral digno da vontade de paz que evidenciou, da coragem que revelou e do exemplo que deu como cidadão e como agente da PSP", escreve Francisca Van Dunem."Estou segura de que as autoridades competentes tudo farão no sentido do rápido esclarecimento dos factos", conclui.