Morreu Alexandre Soares dos Santos, empresário de referência

Mário Aleixo - RTP17 Ago, 2019, 07:13 / atualizado em 17 Ago, 2019, 08:05 | País

O Presidente da República recordou a personalidade singular de Alexandre Soares dos Santos, e o papel relevante na vida económica, social e cultural portuguesa.



Numa mensagem na página da presidência da República, na internet, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou as condolências à família.



Alexandre Soares dos Santos liderou o grupo Jerónimo Martins, dono da marca Pingo Doce, durante 46 anos.



O empresário deixou como legado a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que gere o portal Pordata, com vários dados estatísticos sobre Portugal.



À agência Lusa, Jaime Gama, presidente do conselho de administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, considerou a morte de Soares dos Santos uma grande perda não só para a economia portuguesa como também para o mecenato em Portugal.



Eduardo Marçal Grilo, membro do conselho de curadores da fundação, em declarações à Antena 1, lembrou o patriotismo e a singularidade de Soares dos Santos:





António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), frisou na Antena 1, que o nome do empresário fica inscrito na economia portuguesa.Para o comentador de economia da Antena 1, Nicolau Santos, o vazio que se vai sentir é o silêncio de uma voz crítica.Um dos exemplos de quem não tinha receio de dizer o que pensava, uma declaração do empresário em 2013, entrevistado na Antena 1 por Maria Flor Pedroso.À agência Lusa fonte próxima da família afirma que as cerimónias fúnebres vão ser reservadas à família por vontade expressa de Alexandre Soares dos Santos.