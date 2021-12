Morreu Almerindo Marques, gestor e ex-presidente da RTP

Em 2002, Almerindo Marques foi nomeado pelo governo de Durão Barroso para o cargo de presidente da RTP. Seguiu-se a presidência da Estradas de Portugal, em 2007, a convite do governo de José Socrates - cargo de onde se demitiu quatro anos depois alegando incompatibilidades com a gestão financeira do executivo.







Nos últimos anos, Almerindo Marques foi administrador da empresa de construção Opway.