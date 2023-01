Morreu Antero Nunes, um dos pioneiros da RTP

Foi no Porto que exerceu a maior parte da vida profissional, primeiro como operador de câmara, depois como jornalista e chefe de redação.



Escreveu para vários jornais e foi também um dos mentores da criação, no Porto do Museu Nacional da Imprensa, e do Instituto Multimédia.



Nos últimos anos dedicou-se à formação de jornalistas.