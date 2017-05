Morreu antigo bastonário da Ordem dos Advogados António Pires de Lima

RTP 06 Mai, 2017, 18:46 / atualizado em 06 Mai, 2017, 19:31 | País

O velório de António Pires de Lima realiza-se a partir das 14h00 de domingo na igreja dos Santos Reis Magos, ao Campo Grande, em Lisboa.



Na segunda-feira, pelas 13h00, haverá missa de corpo presente na igreja, realizando-se depois o funeral para o cemitério do Alto de S. João, em cujo crematório o corpo será cremado, às 15h00.



António Pires de Lima nasceu a 30 de outubro de 1936 na freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Barcelos.



Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, em 1958, Pires de Lima era casado e pai de quatro filhos. Foi bastonário da Ordem dos Advogados de 1999 a 2001.



Advogado em regime de profissão liberal, trabalhou como consultor jurídico em diferentes organismos e sociedades e mediou arbitragens de alcance internacional. Integrou ainda o Tribunal Arbitral.

Condecorações



Entre as condecorações e louvores que obteve contam-se medalhas das campanhas em Angola em 1966/68, onde cumpriu serviço militar obrigatório entre 1957/59 e para onde foi reincorporado em 1960/61 e 1966/68, e a medalha de Benemerência da Cruz Vermelha Portuguesa.



Comenda de Mérito Civil Espanha e a Comenda de Número da Ordem Isabel a Católica foram outras das condecorações que lhe foram atribuídas.



António Pires de Lima foi também membro do Conselho Distrital e vice-presidente do Conselho Geral da Ordem dos Advogados e do Conselho Nacional de Profissões Liberais, membro da Junta Diretiva da Câmara do Comércio e Indústria Luso-Espanhola e vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa.



c/ Lusa