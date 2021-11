Morreu antigo deputado do PSD Rui Oliveira e Costa

O antigo deputado do PSD e professor de Ciências Políticas na Universidade Lusófona foi também comentador de futebol no programa da RTP3, "Trio de Ataque".Oliveira e Costa foi politólogo, ex-dirigente da União Geral de Trabalhadores (UGT), deputado, ex-administrador da Eurosondagem e ainda membro do Conselho Leonino e diretor do Jornal Sporting.Numa nota de pesar, o clube enaltece e agradece a Rui Oliveira e Costa "os anos de dedicação e devoção ao clube", endereçando "as mais sentidas condolências" aos familiares e amigos.

A UGT também já reagiu à morte de um dos seus fundadores, referindo em comunicado uma “uma luta titânica contra uma doença que o venceu”.



“A UGT está de Luto. À sua esposa e filhos, apresentamos os mais sentidos pêsames neste momento doloroso. Não esquecemos os nossos, sobretudo porque serviram bem o país e os trabalhadores. Até sempre camarada e companheiro”, lê-se numa nota enviada às redações.