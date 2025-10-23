País
Morreu antigo ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio
Morreu na madrugada desta quinta-feira Álvaro Laborinho Lúcio. O antigo ministro da Justiça e juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça tinha 83 anos.
Laborinho Lúcio, jurista e professor universitário, morreu em casa na Nazaré, onde também nasceu.O antigo ministro da Justiça, que se licenciou em direito na Universidade de Coimbra, foi autor de vários livros sobre ciências jurídicas.
Laborinho Lúcio foi secretário de Estado da Administração Judiciária e ministro da Justiça em 1990, durante o Governo de Cavaco Silva, e ministro da República para os Açores, em 2003, durante a Presidência de Jorge Sampaio.
Foi também procurador da República junto do Tribunal da Relação de Coimbra, inspetor do Ministério Público, procurador-geral adjunto da República, diretor da Escola da Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários.
Mais recentemente, compôs a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa.
Laborinho Lúcio foi ainda membro de associações como a APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e a CRESCER-SER, sendo desta sócio fundador.
Entre 2013 e 2017 foi presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho e membro Eleito da Academia Internacional da Cultura Portuguesa.
c/ Lusa