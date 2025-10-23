Morreu antigo ministro da Justiça Álvaro Laborinho Lúcio

Laborinho Lúcio, jurista e professor universitário, morreu em casa na Nazaré, onde também nasceu. O antigo ministro da Justiça, que se licenciou em direito na Universidade de Coimbra, foi autor de vários livros sobre ciências jurídicas.





Laborinho Lúcio foi secretário de Estado da Administração Judiciária e ministro da Justiça em 1990, durante o Governo de Cavaco Silva, e ministro da República para os Açores, em 2003, durante a Presidência de Jorge Sampaio.



Foi também procurador da República junto do Tribunal da Relação de Coimbra, inspetor do Ministério Público, procurador-geral adjunto da República, diretor da Escola da Polícia Judiciária e do Centro de Estudos Judiciários.



Mais recentemente, compôs a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa.



Laborinho Lúcio foi ainda membro de associações como a APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima e a CRESCER-SER, sendo desta sócio fundador.



Entre 2013 e 2017 foi presidente do Conselho Geral da Universidade do Minho e membro Eleito da Academia Internacional da Cultura Portuguesa.





