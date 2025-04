Morreu antigo ministro da Saúde Paulo Mendo

Médico de profissão, Paulo Mendo foi secretário de Estado, por duas vezes, e ministro da Saúde, entre 1993 e 1995. Morreu esta quinta-feira, aos 92 anos, no Hospital de Santo António, no Porto.





"O Prof. Dr. Paulo Mendo faleceu esta madrugada no Hospital de Santo António", anunciou o diretor clínico do Hospital de Santo António, José Barros, citado pela Lusa.





Batizado como Adalberto Paulo da Fonseca Mendo, nasceu em Lisboa a 3 de outubro de 1932. Filho de um engenheiro transmontano deslocado e de mãe amarantina, ingressou na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto em 1949, à época agregada ao Hospital de Santo António, tendo-se ligado ao MUD Juvenil (Movimento de Unidade Democrática).



Paulo Mendo chegou a cursar Belas Artes, mas voltou a Medicina. O médico e antigo governante chegou a ser preso pela PIDE durante dois meses e meio, juntamente com membros de associações académicas.