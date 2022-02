Morreu Artur Albarran

Artur Albarran começou a carreira profissional no Rádio Clube Português.

Depois foi para Inglaterra, onde trabalhou na BBC. Em 1980 regressou a Portugal.



Na RTP, integrou a equipa fundadora da Grande Reportagem e destacou-se como enviado especial à Guerra do Golfo, no início de 1991. Um ano depois, foi repórter de guerra, na Somália, durante o conflito no país. Ainda na RTP foi diretor de informação.



Com o aparecimento das televisões privadas, Artur Albarran mudou-se para a TVI, em 1993, onde foi apresentador de informação. Em 1996, foi para a SIC.



Em 2001 afastou-se do meio mediático e tornou-se empresário.



Artur Albarran morreu hoje aos 69 anos.