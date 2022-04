Morreu baleia que deu à costa na praia da Fonte da Telha

As operações de remoção começaram na mesma noite.



Segundo a Capitania do Porto de Lisboa, os trabalhos deverão ser fáceis dadas as dimensões do animal e as características do terreno.



A baleia tem 15 metros de comprimento e um peso estimado de cerca de 15 toneladas.



Será feita uma autópsia ao animal na próxima segunda-feira.