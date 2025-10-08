Morreu conselheiro do CDS Pires dos Reis, candidato à Assembleia Municipal de Mourão

Fonte da Distrital de Évora do CDS-PP indicou à agência Lusa que Pires dos Reis, conselheiro nacional do partido, morreu esta manhã num hospital de Lisboa, onde se encontrava internado devido a doença.

Economista de profissão, José Pires dos Reis era deputado municipal em Mourão, eleito pela coligação PSD/CDS-PP, e provedor da Santa Casa da Misericórdia local.

Integrava as listas desta coligação como número dois à Assembleia Municipal de Mourão nas eleições autárquicas de domingo.

Segundo uma fonte da candidatura da coligação PSD/CDS-PP em Mourão, a agenda de campanha prevista para hoje foi cancelada.

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, já lamentou a morte de Pires dos Reis e endereçou os sentidos pêsames à família, através de uma publicação nas redes sociais.