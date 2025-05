Foto: Sara Piteira - RTP

Morreu ontem no Hospital de Guimarães, onde chegou a ser presidente do Conselho de Administração, na sequência de uma queda em casa.



Era coordenador da Estratégia Nacional de Hospitalização Domiciliária, um projeto já implementado em 37 das 39 ULS do país.



Só no ano passado chegou a onze mil e quinhentos doentes o que corresponde a uma poupança de mais de 100 mil dias de internamento e 16 milhões de euros.