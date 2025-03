Morreu ex-ministro Miguel Macedo aos 65 anos

(em atualização)







De acordo com fonte de família à CNN, a morte do advogado, de 65 anos, foi inesperada. Miguel Macedo terá morrido vítima de ataque cardíaco.



Miguel Macedo foi ministro da Administração Interna do governo de Passos Coelho, entre 2011 e 2014, e era atualmente um dos comentadores do programa O Princípio da Incerteza, juntamente com Pacheco Pereira, Alexandra Leitão e o moderador Carlos Andrade.





Natural de Braga, Miguel Macedo licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra, altura em que se tornou militante da Juventude Social Democrata (JSD) e, posteriormente, aderiu ao PSD. Foi secretário-geral do partido entre 2005 e 2007, quando o PSD era liderado por Luís Marques Mendes.



O advogado foi eleito deputado à Assembleia da República em sete eleições legislativas - 1987, 1991, 1995, 1999, 2002, 2005 e 2009.



Foi secretário de Estado da Juventude de Aníbal Cavaco Silva, entre 1990 e 1991, e secretário de Estado da Justiça nos governos de coligação PSD/CDS-PP, entre 2002 e 2005. Entre 2002 e 2005, integrou os governos de coligação PSD/CDS-PP de Durão Barroso (XV) e de Pedro Santana Lopes (XVI), como secretário de Estado da Justiça.



O último cargo político ocupado por Miguel Macedo foi o de ministro da Administração Interna do governo liderado por Pedro Passos Coelho, do qual se demitiu em novembro de 2014 na sequência de uma investigação à atribuição de vistos Gold, processo do qual seria absolvido.