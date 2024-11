Acompanhou as principais competiçoes da CPLP, teve também passagens pelo Jornal O Dia, pelo Independete e pela Rádio Renascença.



João Diogo teve um dos programas com maior audiência, o "Portugal Desportivo" na RDP/Internacional, um programa com a participação por telefone de ouvintes em todo o mundo e que tinha como base nas conversas as edições dos três diários desportivos.