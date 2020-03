Morreu João Freire o diretor clínico do IPO Lisboa

"Reconhecido médico oncologista" do IPO, onde desenvolveu toda a sua carreira hospitalar, João Freire exercia as funções de diretor clínico desde 2018.



O diretor clínico do Instituto Português de Oncologia em Lisboa, João Freire, terá sido encontrado morto no seu gabinete naquela unidade hospitalar, na Praça de Espanha, em Lisboa.







João Freire integrava ainda a Comissão de Farmácia e Terapêutica do IPO Lisboa e exercia funções de perito em várias organizações nacionais e estrangeiras, desde o Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde) à Agência Europeia do Medicamento (EMA), passando pelo grupo de investigação em cancro digestivo da European Organisation for Research and Treatment of Cancer e pelo Centro Integrado de Cuidados Paliativos e Oncologia da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO).Na notícia publicada na página oficial do IPO Lisboa, o conselho de administração assegura "".

Também o Infarmed publicou uma nota de pesar, na sua página oficial, em que descreve João Freire como uma "peça chave na avaliação de medicamentos" e um "profissional dedicado, empenhado, de uma enorme cultura científica, clínica, de um rigor e sempre disponível".