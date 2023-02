Morreu João Salgueiro. Economista e antigo ministro tinha 88 anos

Em comunicado, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que "Portugal perdeu um dos mais brilhantes economistas da segunda metade do século vinte".



Integrou um governo de Marcello Caetano e foi ministro do Estado, das Finanças e do Plano, no governo de Francisco Balsemão, entre 1981 e 83.



João Salgueiro foi também presidente da Associação de Bancos Portugueses.



O presidente da República evoca e agradece o contributo cívico de João Salgueiro, a quem atribuiu a Grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique, em 2021.