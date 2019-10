Morreu Manuel Ferreira de Oliveira

RTP05 Out, 2019, 18:51 / atualizado em 05 Out, 2019, 19:07 | País

Contactada pela Agência Lusa, fonte oficial da instituição adiantou que "a informação foi dada por familiares à universidade", desconhecendo-se, para já, a causa da morte.





Nascido em 21 de dezembro de 1948, Manuel Ferreira de Oliveira era licenciado em engenharia eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), o antigo professor catedrático da FEUP tinha o grau de 'master of science' em energia pela Universidade de Manchester e era doutorado nesta área pela mesma instituição.





A carreira de Ferreira de Oliveira passou em grande parte pelo setor da energia, primeiro na Petrogal e depois na Galp Energia, de onde saiu em 2015.





Em 2006 assumiu a presidência executiva da Galp Energia, tendo exercido funções como administrador executivo e COO (2006) e, posteriormente, como presidente executivo e vice-presidente do Conselho de Administração (de 2007 a 2015).





Mais recentemente, entre 2016 e 2019, foi presidente da Comissão de Remunerações da Caixa Geral de Depósitos.









Segundo a instituição, o antigo presidente da Galp foi responsável pela modernização da área de energia elétrica da FEUP, onde deu aulas entre 1979 e 1982, "tendo lançado as bases de uma equipa de investigação de reputação nacional e internacional e revelado, em tempos difíceis, grande determinação e capacidade de liderança".





Durante 15 anos trabalhou na Venezuela e no Reino Unido em várias empresas ligadas à indústria petrolífera.De acordo com informação disponível na página da FEUP, Manuel Ferreira de Oliveira era membro do Conselho de Curadores da Universidade do Porto deste 2015.c/ Lusa