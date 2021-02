Morreu Marcelino da Mata

Conhecido nos meios militares como um dos mais "bravos e heróicos" combatentes lusos, Marcelino da Mata participou em mais de duas mil missões de combate.



O Presidente da República sublinha mesmo, numa nota oficial, que Marcelino da Mata é o militar mais condecorado do Exército Português.



Marcelo Rebelo de Sousa destaca que "entre as numerosas distinções que recebeu, contam-se a Ordem Militar da Torre e Espada, do Valor, Lealdade e Mérito, a mais alta distinção concedida por Portugal".