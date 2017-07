Morreu Medina Carreira aos 85 anos

Eram conhecidas as opiniões de Medina Carreira sobre os gastos públicos dos sucessivos governos no regime democrático.



O antigo governante comprovava com números as críticas que fazia publicamente e defendia reformas profundas em várias áreas da governação, nomeadamente na Economia, Finanças e Segurança Social.

Nascido em Bissau em 1931, Medina Carreira foi subsecretário de Estado do Orçamento em 1975, durante o VI Governo Provisório, e ministro das Finanças do I Governo Constitucional.

Antena 1

Ingresso na política



Medina Carreira na televisão

No Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras, também da Universidade Técnica de Lisboa, fez estudos de Economia que não viria a terminar.A advocacia, consultoria em empresas ajudaram a complementar o seu currículo profissional. No Instituto Superior de Gestão, Instituto Universitário de Lisboa e Instituto Estudos Superiores Financeiros e Fiscais exerceu a docência universitária.Desempenhou ainda os cargos de membro do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, do Conselho Fiscal da Fundação Oriente, vice-presidente do Conselho Nacional do Plano, vogal do Conselho de Administração da Expo'98, presidente da Comissão de Reforma de Tributação do Património, presidente da direção da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores e vogal do Conselho Superior da Companhia de Seguros Sagres.A entrada na política aconteceu em 1975, quando o almirante Pinheiro de Azevedo o convida para o cargo de subsecretário de Estado do Orçamento no VI Governo Provisório. Deixaria esse cargo para se tornar, logo após, ministro das Finanças do I Governo Constitucional.Um socialista, deixou o PS em 1978 por não concordar com a orientação da política económica do partido. Em 2006, surgiu como um dos apoiantes da candidatura de Cavaco Silva a Belém.A entrada no mundo do pequeno ecrã deu-se na SIC Notícias, onde pôs no ar o programa. Mais tarde torna-se na figura central do programa, da TVI24, apresentado por Judite Sousa.Medina Carreira tem ainda obra publicada, nomeadamente na área da fiscalidade.