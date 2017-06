Morreu Miguel Beleza, ex-ministro das Finanças

RTP 22 Jun, 2017, 21:27 / atualizado em 22 Jun, 2017, 22:07 | País

Miguel Beleza nasceu em abril de 1950, tendo se licenciado em Economia em Lisboa. Continuou os estudos nos Estados Unidos, onde conviveu com alguns grandes nomes da economia mundial. Irmão de Leonor Beleza, Miguel ganha mais protagonismo político quando assume a liderança do Ministério das Finanças em 1991.



O economista sucede no cargo a Miguel Cadilhe, ficando até ao fim do primeiro mandato maioritário de Cavaco Silva. Em 1992, Beleza assume o cargo de governador do Banco de Portugal, onde fica até 1994.

Em direto na RTP3, Helena Garrido recordou Miguel Beleza como “um dos economistas mais brilhantes da sua geração”. “Uma pessoa que conhecia profundamente a ciência social que é a economia”, garantiu a jornalista.Helena Garrido foi aluna de Miguel Beleza na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, onde o economista foi professor catedrático. “Era um profundo conhecedor da economia, da teoria económica, da ciência que tenta ser a economia”, recordou Garrido.Miguel Beleza morreu esta quinta-feira aos 67 anos, vítima de paragem cardiorrespiratória.