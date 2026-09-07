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Morreu Nuno Cardoso, antigo autarca do Porto
Nuno Cardoso tinha 64 anos e faleceu esta segunda-feira no Hospital de Santo António no Porto onde estava internado na sequência de doença prolongada.
Nuno Magalhães da Silva Cardoso, nasceu no Peso da Régua, a 31 de outubro de 1961, chegou à política em 1990.
Engenheiro de profissão, Nuno Cardoso chegou a presidente de câmara ao substituir Fernando Gomes, que tinha sido eleito pelo PS e saiu para o Governo de António Guterres, e encabeçou várias pastas determinantes para a cidade, incluindo a Porto 2001 - Capital Europeia da Cultura e a Metro do Porto.
Nuno Cardoso foi presidente da Câmara Municipal do Porto, entre 1999 e 2002.
Nas autárquicas de 2013 concorreu como independente, perdendo para Rui Moreira. Em janeiro 2025, Nuno Cardoso recandidatou-se novamente à autarquia do Porto como independente.
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