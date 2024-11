Morreu o antifascista Camilo Mortágua aos 90 anos

"A família informa que Camilo Mortágua morreu esta madrugada, dia 1 de novembro, aos 90 anos. Partilhamos com os muito amigos e companheiros que se cruzaram com Camilo Mortágua a alegria de termos testemunhado uma vida de convicções, de compromisso com a liberdade e com a solidariedade", pode ler-se na nota.

De acordo com as informações avançadas, o velório decorre hoje a partir das 17h30 na casa mortuária de Alvito (Rua da Misericórdia). O funeral está marcado para sábado, às 11:00, partindo da casa mortuária para o cemitério de Alvito (distrito de Beja).