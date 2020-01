Morreu o antigo ministro da Defesa Júlio Castro Caldas

O antigo governante ocupou funções no segundo governo de António Guterres, entre 1999 e 2001.Castro Caldas nasceu em Arcos de Valdevez a 19 de novembro de 1943.Antes de ser ministro do segundo governo de Guterres, Castro Caldas já tinha sido deputado à Assembleia da República entre 1979 e 1983, eleito pelo PSD no círculo eleitoral de Viana do Castelo.Licenciou-se pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1966 e começou a exercer advocacia dois anos depois.

Castro Caldas era advogado foi bastonário da Ordem dos Advogados durante cinco anos.







Em reação à morte do antigo Governante, Marcelo Rebelo de Sousa apresentou "os mais sinceros sentimentos à Família de Júlio Castro Caldas, que acaba de nos deixar", lê-se na nota publicada na página da Presidência da República.







"Ao lembrar a antiga amizade, o Presidente da República presta-lhe sentida homenagem", conclui o texto no site da Presidência da República.





Também o ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, já lamentou "profundamente" a morte de Júlio Castro Caldas.