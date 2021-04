Morreu o antigo ministro socialista Jorge Coelho

Jorge Coelho foi ministro de três pastas nos governos de António Guterres: ministro Adjunto; ministro da Administração Interna; ministro da Presidência e do Equipamento Social.



A partir de 1992, com Guterres na liderança, Jorge Coelho foi secretário nacional para a organização, contribuindo para a vitória eleitoral dos socialistas nas legislativas outubro de 1995.





A deputada socialista Sónia Fertuzinhos relembrou Jorge Coelho como uma pessoas “de alma cheia”. Em declarações à RTP, relembrou uma personalidade “carismática”, “digna” e “extremamente generosa”.



“Foi um dirigente de partido extremamente importante numa altura muito importante” que irá fazer “imensa falta”, destacou. “Adorava viver, tinha uma imensa alegria de viver”.





“Partilhávamos muito a defesa da igualdade entre mulheres e homens e o que isso significa para a capacidade de desenvolvimento do nosso país”, acrescentou a deputada. “Era um homem com visão de futuro, estava sempre com ideias”.









“Sempre se entregou às causas em que acreditou, de alma e coração, e com uma energia absolutamente inultrapassável”



Maria de Belém recordou como, perante a tragédia da queda da ponte de Entre-os-Rios, Jorge Coelho “soube ter a atitude certa” ao demitir-se, “num momento tão difícil, mas sempre com a coragem e a frontalidade que punha em todas as decisões que tomava”.



“Sinto um empobrecimento muito grande”, confessou a política. “Vai fazer muita falta a sua clarividência, a sua coragem, a sua determinação, a sua energia”.

