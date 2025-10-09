País
Morreu o antigo vogal da Administração da RTP António José Beato Teixeira
Morreu o antigo administrador da RTP, António José Beato Teixeira aos 72 anos.
Em setembro de 2012, António José Beato Teixeira substituiu José Lopes de Araújo no Conselho de Administração que contava também com Luiana Nunes e era presidido por Alberto da Ponte.
António José Beato Teixeira destacou-se enquanto membro da Administração da RTP na modernização e desenvolvimento da prestadora do Serviço Público de Rádio e Televisão.
António José Beato Teixeira esteve ao serviço da RTP até fevereiro de 2015 | Imagem: RTP
Em 2015, com a equipa de Alberto da Ponte de saída, o Conselho de Administração emitiu uma "Carta Aberta ao Cidadão", destacando os "bons resultados de gestão", e explicando que "com um decréscimo de 75 milhões de euros de fundos públicos, a RTP reduziu 94 milhões de euros de custos".
Antes de integrar a administração da Rádio e Televisão de Portugal, António José Beato Teixeira foi presidente da Alcatel Portugal e exerceu funções na área internacional Fyron Group - Telcabo, empresa ligada às telecomunicações e energia.