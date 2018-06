Morreu o arquiteto Luís Vassalo Rosa, um dos responsáveis pela construção da Expo

RTP08 Jun, 2018, 12:05 / atualizado em 08 Jun, 2018, 12:19 | País

Arquiteto e urbanista, nascido em 1935, Luís Vassalo Rosa foi um dos responsáveis pelo plano de urbanização, coordenação e gestão urbanística da zona de intervenção para receber a Exposição Mundial de 1998.







A RTP e a Antena 1 recordam aqui uma entrevista dada recentemente pelo arquiteto, a propósito do 20.º aniversário da Expo'98, onde Vassalo Rosa referia a obra então realizada para o evento.

c/ Lusa

O arquiteto de 83 anos era, desde dezembro de 2011, provedor da arquitectura na Ordem dos Arquitetos, por deliberação unânime do Conselho Diretivo Nacional.Licenciado pela Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, com especialização em Planeamento Urbanístico na Universidade de Sussex e estágios em Espanha, França, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos, desenvolveu atividade docente universitária como professor convidado em cursos de pós-graduação em Planeamento Urbanístico e Projeto de Áreas Habitacionais na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e no Instituto Superior Técnico.Paralelamente à atividade de arquiteto e urbanista, fez parte dos órgãos dirigentes de organizações profissionais, como o Sindicato Nacional dos Arquitetos e da Associação dos Urbanistas Portugueses, da qual foi sócio fundador.Em 2008, no contexto da segunda edição do Prémio Municipal de Arquitectura Cidade de Almada, de que foi presidente do júri, foi também homenageado com uma exposição em torno da sua vida e obra, que esteve patente na Casa da Cerca, em Almada.Foi chefe da divisão de Planeamento Urbanístico e Edifícios do Fundo do Fomento da Habitação/Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (MOPTC) e responsável pelo Plano Integrado de Almada - Monte da Caparica.Foi ainda coautor de projetos de habitação, administração e serviços, equipamentos coletivos, equipamentos turísticos e equipamentos industriais, publicações, estudos e comunicações.Recebeu o Prémio Valmor em 1975, enquanto coautor da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa, e obteve o Primeiro Prémio nos Concursos para a Nova Sé Catedral de Bragança, Novos Tribunais de Monsanto e Recuperação do Palácio do Alvito de Lisboa.Foi ainda assessor do secretário de Estado da Habitação e vogal da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Lisboa, após o 25 de Abril, e foi condecorado com as insígnias de Grande Oficial da Ordem de Mérito.