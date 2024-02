Morreu o doente que sofreu queimaduras no incêndio no Hospital de Santa Maria

Morreu o doente que ontem foi atingido por um incêndio no Hospital Santa Maria em Lisboa. Trata-se de um homem de 91 anos, que estava internado na enfermaria onde deflagrou um foco de incêndio que terá sido combatido pelos profissionais de saúde.

O doente sofreu queimaduras e foi transferidos para a unidade e queimados. Esta manhã, em comunicado o hospital informa que o doente morreu sem especificar as causas da morte.

O Conselho de Administração reitera todo o apoio e acompanhamento à família. E garante uma rigorosa investigação interna para apurar as causas que estiveram na origem do incêndio.