Morreu o embaixador Manuel Lopes da Costa

manuel Lopes da Costa, que se retirou da carreira diplomática em 1998, morreu hoje, em Lisboa, aos 87 anos, disse à Lusa fonte familiar.



"Lamentamos o falecimento do Embaixador Manuel Lopes da Costa e apresentamos condolências à sua família. O Embaixador Lopes da Costa teve uma longa carreira ao serviço de Portugal, tendo sido, designadamente, Embaixador em Maputo e em Dublin", lê-se numa mensagem divulgada na conta oficial do MNE na rede social Twitter.



Manuel Lopes da Costa nasceu em Coimbra e licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa, entrando para a carreira diplomática em 1962.



Chefiou as embaixadas de Portugal em Moçambique (1991-1995) e na Irlanda (1995-1998), no final de uma carreira em que dirigiu nomeadamente, como encarregado de negócios, a embaixada de Portugal em Cuba (1969-1970), onde conheceu o líder histórico cubano, Fidel Castro.



No MNE, chefiou a divisão Europa e América da Direção-Geral de Negócios Políticos em 1974-75 e foi vice-presidente do Instituto para a Cooperação Económica em 1984-87.