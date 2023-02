Morreu o jornalista Manuel Rocha, ex-diretor de Informação da RTP

Começou a carreira na Rádio Renascença e deixa como marca relevante do percurso na televisão pública a forma como dimensionou, em particular, a RTP-Porto no início dos anos 90.



Manuel Rocha tinha 75 anos e era casado com a jornalista da RTP, Fátima Campos Ferreira.