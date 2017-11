Morreu o jornalista Pedro Rolo Duarte

Foto: RTP

Pedro Rolo Duarte foi editor do DNA, suplemento do Diário de Notícias, e participou em programas da Rádio Renascença, da Rádio Comercial e da RTP.



O jornalista Pedro Rolo Duarte foi um dos autores do programa Hotel Babilónia, emitido aos sábados de manhã na grelha de programas da rádio pública. O jornalista João Gobern, que partilhou este programa de rádio com Pedro Rolo Duarte, guarda muitas memórias de décadas de convivência e amizade.



O desaparecimento do jornalista é também lamentado por Rui Pêgo, diretor de programas da Antena 1.



Este sábado, entre as 10h00 e as 12h00, vai ser repetido um dos programas. No dia 2 de dezembro, será realizado o último: uma homenagem a Pedro Rolo Duarte conduzida por João Gobern.