Morreu o juiz conselheiro João Figueiredo

João Figueiredo foi secretário de Estado da Administração Pública, no governo de José Sócrates.



E era, desde 2016, o membro português do Tribunal de Contas da União Europeia.



João Figueiredo presidiu ainda ao Instituto de Reinserção Social e foi diretor geral dos Serviços Prisionais.



O primeiro-ministro lamenta a morte "precoce" do juiz conselheiro e destaca o percurso profissional "brilhante".



O Presidente da República também lembra as "qualidades humanas e intelectuais" de João Figueiredo, ao serviço de Portugal e da Europa.