Morreu o presidente do Conselho de Opinião da RTP

"O Conselho de Administração da RTP cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do Dr. Manuel Coelho da Silva, presidente do Conselho de Opinião da empresa", lê-se num comunicado.



"Ao longo da sua vida, o Dr. Manuel Coelho da Silva foi um reiterado e abnegado defensor do serviço público de rádio e televisão prestado pela RTP. Exerceu durante quase duas décadas a presidência do Conselho de Opinião da RTP, demonstrando nesse cargo a sua enorme capacidade diplomática de congregar vontades e estabelecer pontes entre os mais diversos quadrantes políticos e sociais", acrescenta a empresa.



"À família enlutada e aos amigos do Dr. Manuel Coelho da Silva, o Conselho de Administração da RTP apresenta as mais sentidas condolências".