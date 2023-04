Morreu o rapaz de 17 anos desaparecido na praia de Matosinhos

Um grupo de sete adolescentes estava na água em dificuldades e seis desses adolescentes foram retirados da água com vida. Um dos jovens ficou desaparecido.



As buscas prolongaram-se nas horas seguintes e o corpo do jovem foi encontrado sem vida ao final da tarde.



O comandante Silva Santos alertou para as situações de agueiros.



Em fim de semana de Páscoa, as autoridades deixam o alerta para quem procurar passar os próximos dias em zona de praia.