País
Morreu o trabalhador que ficou soterrado numa obra em Lisboa nos antigos terrenos da Feira Popular
O homem tinha 25 anos e estava a trabalhar no 4.º andar do prédio que estava em construção.
As autoridades admitem a possibilidade de haver mais pessoas soterradas.
Os Bombeiros Sapadores de Lisboa estão a efetuar buscas nos escombros.
O acidente provocou a queda da placa do 5.º andar sobre o 4.º andar.
No local está a ser construído um mega-empreendimento urbanístico, um projeto que contempla espaços residenciais, empresariais e de lazer.