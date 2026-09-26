Morreu o trabalhador que ficou soterrado numa obra em Lisboa nos antigos terrenos da Feira Popular

As autoridades admitem a possibilidade de haver mais pessoas soterradas.





Os Bombeiros Sapadores de Lisboa estão a efetuar buscas nos escombros.





O acidente provocou a queda da placa do 5.º andar sobre o 4.º andar.





No local está a ser construído um mega-empreendimento urbanístico, um projeto que contempla espaços residenciais, empresariais e de lazer.

