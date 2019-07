Morreu Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal

Foto: @FC Porto/DR

Foi o primeiro presidente da Associação Têxtil de Portugal. Era também presidente do Conselho Fiscal do FC Porto e da SAD do clube.



Paulo Nunes de Almeida foi um dos fundadores da ANJE, a Associação Nacional de Jovens Empresários.



António Saraiva, presidente da CIP - Confederação Empresarial de Portugal lamenta a morte do amigo e realça o espirito de missão de Paulo Nunes de Almeida.



No aniversário da AEP, no passado mês de maio, Paulo Nunes de Almeida, foi agraciado pelo Presidente da República com a Grã-Cruz da Ordem do Mérito Empresarial.