Morreu piloto português do Canadair que se despenhou no combate às chamas no Gerês

O acidente aconteceu cerca das 11h20 e "os meios de socorro estão a caminho", desconhecendo-se, por agora, mais detalhes, adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, citada pela agência Lusa.

A tripulação do avião que se despenhou era constituída por um piloto português e um copiloto espanhol. O piloto português, um homem de 65 anos, não resisitiu ao ferimentos graves e acabou por morrer no local. O copiloto ficou ferido "em estado grave", segundo fonte da Proteção Civil.

Segundo a mesma fonte, o piloto, de nacionalidade portuguesa, morreu no local, apesar das tentativas realizadas pelos elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), enquanto o segundo piloto, de nacionalidade espanhola e de 39 anos, foi assistido no local e transportado em "estado grave" para o Hospital de Viana do Castelo.



Numa nota de imprensa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) afirmou que se trata de um avião anfíbio pesado (Canadair CL215), do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, do Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco, que participava nas operações de combate a um incêndio que lavra no Parque Nacional da Peneda Gerês, freguesia e concelho do Lindoso, distrito de Viana do Castelo.



O avião despenhou-se num acidente junto à Barragem do Alto do Lindoso, na sequência de uma operação de ‘scooping’ (reabastecimento de depósito de água), segundo a mesma nota.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários confirmou, por sua vez, ter sido notificado do acidente. E enviou já para o local uma equipa com vista a dar início às diligências.

Uma outra fonte da Proteção Civil, também ouvida pela Lusa, acrescentou que se trata um avião português que integrava o dispositivo de combate a incêndios florestais. Os feridos graves são os ocupantes do aparelho. O aparelho caiu numa zona montanhosa.



Um vídeo partilhado por um bombeiro da Galiza, divulgado na página espanhola Diário de um Bombeiro no Twitter, mostra o avião rodeado de chamas.

Autarca de Ponte da Barca confirma dois ferido

Ouvido pela equipa de reportagem da RTP no local, o presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca, Augusto Marinho, não quis confirmar, num primeiro momento, a localização precisa do desastre aéreo.

O avião terá caído do lado espanhol, mas ainda sem confirmação, não sendo também ainda conhecidas as causas deste acidente.

"Não posso confirmar a localização precisa da queda do avião", começou por dizer Augusto Marinho. "No entanto, os meios de resgate foram acionados e estão no terreno. Está tudo preparado na freguesia de Lindoso para recebê-los e encaminhá-los para o hospital".



"São dois feridos graves e estão a ser resgatados neste momento", confirmou o autarca.

"Neste momento, estão 25 viaturas e cerca de 80 operacionais no terreno", continuou Augusto Marinho, acrescentando que para além dos seis meios aéreos portugueses há ainda os meios de resgate no terreno.

O autarca de Ponte da Barca disse ainda à RTP que os meios de socorro já estão a deslocar-se para o local do acidente para socorrer os dois tripulantes da aeronave.

Quanto às causa do acidente, o autarca não adiantou nenhuma informação.



Portugal continental continua este sábado em estado de alerta devido ao risco de incêndios. Mantêm-se as as previsões de temperaturas altas, baixa humidade e vento, por vezes forte.

Bragança e Vila Real são os distritos que mais preocupam.

É proibida a realização de fogo, o uso de máquinas agrícolas e o acesso, circulação e permanência em espaços florestais. O estado de alerta vai prolongar-se até ao final do dia de domingo.



(em atualização)